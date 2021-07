La masse monétaire a augmenté de plus de 21 000 milliards de wons en mai

Photo : YONHAP News

En raison de la demande croissante pour des logements et des actions, la masse monétaire en Corée du Sud a poursuivi sa progression en mai dernier.D’après les statistiques publiées aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK), la quantité d’argent en circulation au sens large du terme (M2) a augmenté de 21 400 milliards de wons (15,8 milliards d’euros) en mai pour s’élever à 3 385 000 milliards de wons (2 500 milliards d’euros). Il s’agit d’une hausse de 0,6 % en glissement mensuel et d’un bond de 11 % sur un an.La masse M2 comprend, en plus des billets en circulation et des dépôts à vue, les actifs faciles à liquider tels que des dépôts à terme inférieur à deux ans ou les fonds du marché monétaire (MMF).Par acteur économique, cette masse a augmenté de 6 700 milliards de wons (4,9 milliards d’euros) dans les foyers et les organisations à des fins non lucratives, de 4 100 milliards de wons (3 milliards d’euros) dans les entreprises et de 15 700 milliards de wons (11,6 milliards d’euros) dans les établissements financiers.