Photo : YONHAP News

La capitale sud-coréenne a connu sa première nuit tropicale de l'année. Celle-ci est intervenue trois semaines plus tôt que la moyenne. La nuit dernière, la température n'est pas redescendue en dessous de 26°C à Séoul.On parle de nuit tropicale lorsque le mercure reste supérieur ou égal à 25°C entre 18h et 9h le lendemain.Le même phénomène a été enregistré aux quatre coins du pays, d'Incheon à Busan en passant par Daejeon, Gwangju et Yeosu.Cet après-midi, les maximales ont atteint 29°C à Jeju, 30°C à Busan, 31°C à Séoul et 34°C à Chuncheon.