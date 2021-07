Dokdo : Tokyo revendique de nouveau sa souveraineté sur les îlots dans son livre blanc sur la défense 2021

Photo : YONHAP News

Le gouvernement japonais a adopté aujourd’hui son livre blanc sur la défense 2021 à l’issue d’une réunion du cabinet présidée par le Premier ministre Yoshihide Suga.Dans ce document, Tokyo prétend de nouveau que les îlots Dokdo lui appartiennent et que la « question territoriale » reste en suspens.C’est la 17e année d’affilée que le Japon renouvelle cette revendication infondée depuis 2005, lorsque Junichiro Koizumi était au pouvoir.L’administration Suga avait même écrit, dans son livre blanc diplomatique publié en avril, que la Corée du Sud occupait « illicitement » les îlots situés en mer de l’Est.Sur les relations avec Séoul, le livre blanc affirme une nouvelle fois, comme l’an dernier, que les enjeux bilatéraux ont un impact sur la coopération et les échanges en matière de défense. Et d’ajouter, pour la première fois, que les autorités militaires sud-coréennes continuent d’afficher des « réactions négatives ».Un responsable du ministère nippon de la Défense a évoqué, comme arguments à cette allégation, les exercices militaires effectués par l’armée sud-coréenne aux environs de Dokdo et la décision de mettre fin à l’accord sur les échanges de renseignements militaires (GSOMIA).Le texte présente également, dans une note, que les frais de la défense de Séoul n’ont cessé d’augmenter depuis 2000 et qu’en 2018, ils ont dépassé ceux de Tokyo en termes de pouvoir d’achat.Dans le chapitre de la coopération bilatérale, exceptés les Etats-Unis, la Corée du Sud a été évoquée pour la troisième année de suite après l’Australie, l’Inde et l’Asean.Concernant la Corée du Nord, le ministre nippon de la Défense Nobuo Kishi a estimé qu’elle poursuivait le développement de missiles balistiques très rapides et qu’elle constituait une menace « grave et urgente » sur la sécurité dans l’archipel.