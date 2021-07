Dokdo : Séoul appelle Tokyo à retirer immédiatement sa revendication sur les îlots de son livre blanc sur la défense

Photo : YONHAP News

Immédiatement après que le Japon a renouvelé sa revendication sur la souveraineté de Dokdo dans son livre blanc sur la défense 2021, le gouvernement sud-coréen a manifesté sa vive protestation.Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a fustigé, cet après-midi lors de son briefing régulier, que le gouvernement nippon ait réitéré son allégation infondée sur les îlots, qui appartiennent bel et bien à la Corée du Sud au regard de l’histoire, de la géographie et du droit international, en l’appelant à la retirer immédiatement du document incriminé.Choi Young-sam a en particulier ajouté que le gouvernement regrettait profondément le renforcement de la position injuste de Tokyo sur ce sujet.Enfin, le diplomate sud-coréen a souligné que Séoul déclarait une nouvelle fois que de telles prétentions de la part de l’administration nippone n’ont aucun impact sur la souveraineté qu’exerce la Corée du Sud sur les îlots situés en mer de l’Est, et qu’il apporterait une réaction ferme à toute provocation concernant Dokdo.