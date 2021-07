L’emploi s’accroît pour le 4e mois d’affilée

Photo : YONHAP News

Le nombre d’emplois ne cesse d’augmenter. De fait, en juin, il a grimpé de 582 000 sur un an. Un bond qui s’est poursuivi pour le quatrième mois consécutif depuis mars, après une année de baisse sous l’effet du COVID-19. La Corée du Sud comptait alors un total de 27 637 000 actifs occupés. C’est ce qu’on peut constater dans les données diffusées aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat).Conséquence logique, le taux d’emploi a lui aussi progressé en juin : 61,3 % pour les plus de 15 ans et 67,1 % pour les 15-64 ans, soit une hausse de 0,9 point et de 1,2 point respectivement en glissement annuel.Du côté des demandeurs d’emploi, leur nombre a reculé de 136 000 en un an pour s’établir à 1 093 000. Le taux de chômage a donc diminué de 0,5 point par rapport à un an plus tôt pour se situer à 3,8 %.La population « économiquement inactive » est, elle aussi, tombée pour le quatrième mois de suite, à 16 339 000, 154 000 de moins qu’en juin 2020.Le Kostat explique cette amélioration notamment par le redressement économique et l’effet de base.Par secteur, les emplois se sont accrus dans les filières de la santé et du bien-être social, du BTP, des transports et de l’entreposage. A contrario, ils ont chuté dans les ventes en gros et au détail, ainsi que dans les services.Par tranche d’âge, ils ont progressé dans quasiment toutes les catégories, sauf dans celle des 30-39 ans.