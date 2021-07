COVID-19 : relèvement du niveau de distanciation sociale hors de la région de Séoul

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a annoncé aujourd’hui les mesures de distanciation sociale à mettre en place dans les territoires hors de Séoul et sa région à partir de demain. Leur niveau sera relevé d’un cran, à 2, sur une échelle qui en compte quatre, sauf dans la ville de Sejong et trois provinces : Jeolla du Nord, Jeolla du Sud et Gyeongsang du Nord.Le Premier ministre a fait cette annonce lors de la réunion quotidienne du centre de gestion de crise. Kim Boo-kyum a alors précisé que les restrictions y seraient donc durcies. Il s’agit notamment de limiter davantage la jauge des rassemblements privés et d’avancer l’heure de fermeture des cafés, des restaurants ou encore des bars.Le chef du gouvernement en a profité pour exprimer sa reconnaissance à toutes les collectivités locales qui ont déjà pris des décisions audacieuses et préventives en ce sens, face à la situation d’urgence.Selon lui, les cas positifs au COVID-19 repartent à la hausse hors de la capitale aussi, au point que cette semaine, leur nombre quotidien a plus que doublé par rapport à la semaine dernière, et le virus circule dans quasiment tous les espaces du quotidien. De plus, les risques de propagation sont grands avec le début de la saison des vacances d’été.Kim a d’emblée insisté sur la nécessité de mener des inspections intensives dans les stations balnéaires et sur les sites touristiques, où les vacanciers affluent. Et d’exhorter les gouvernements locaux à agir plus activement.Le Premier ministre n'a pas manqué de présenter des excuses pour la suspension, lundi, sans prévenir, des inscriptions à la vaccination pour les 55-59 ans. Une rupture causée, selon lui, par un dysfonctionnement administratif, et non par le manque de stocks de vaccins.Il a assuré que les prises de rendez-vous allaient reprendre ce soir, dès 20h, et que l’exécutif ferait en sorte que tous les candidats éligibles se fassent vacciner.