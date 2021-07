G20 : 2e réunion des sherpas en vue de préparer le sommet de Rome

Photo : YONHAP News

Les sherpas du G20 se sont rassemblés en vidéoconférence lundi et mardi pour préparer le sommet prévu en octobre prochain à Rome, en Italie. Pour la Corée du Sud, Choi Kyong-lim, l'ambassadeur de la coopération internationale, y a assisté.Ces représentants personnels des dirigeants de chaque pays se sont entretenus sur l’orientation de la coopération pour les principaux enjeux qui seront compris plus tard dans une déclaration.Les nations participantes sont convenues de l’importance de la croissance durable et inclusive afin de répondre à la pandémie de COVID-19 et de préparer un retour à la normale. Elles se sont aussi accordées sur la nécessité d’un système permettant de réduire le fossé entre les pays et les citoyens pour l’adaptation au nouvel environnement.Plus précisément, la mise en place d’un filet social destiné aux classes vulnérables et l'élargissement du soutien financier aux pays en développement ont été évoqués.Dans ce cadre, Choi a plaidé pour la coordination étroite du G20 pour la production massive de vaccins et leur accès à tous, ainsi que pour la collecte d’un fonds destiné à la préparation aux futures épidémies. Il a également souligné la collaboration dans le domaine de l’environnement, notamment pour l’élargissement des énergies renouvelables et le développement des techniques de réduction de l'impact carbone. Et de proposer de mesurer la valeur des tâches ménagères en faveur d'une plus large activité économique des femmes.