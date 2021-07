Dokdo : Washington ne prend pas position sur le litige Séoul-Tokyo

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis semblent cette fois vouloir rester discrets sur le sujet du contentieux territorial qui oppose leurs deux grands alliés en Asie.Selon le département d’Etat américain, le conflit de souveraineté des Dokdo doit être réglé de manière pacifique par Séoul et Tokyo. C’est une annonce faite hier par son porte-parole, en réponse aux questions posées par écrit par un média sud-coréen sur le livre blanc de la défense 2021 du gouvernement japonais, publié hier. Celui-ci y affirme une fois de plus son autorité sur ces îlots situés en mer de l’Est, entre la péninsule et l’archipel, et administrés de fait par la Corée du Sud. Une revendication qui a entraîné une vive protestation de Séoul.De fait, le porte-parole a martelé que son pays ne prenait pas parti sur la souveraineté des « rochers Liancourt », comme les appellent les Etats-Unis.Pourtant, le ministère américain avait indiqué, en mars, que la coopération tripartite entre les USA et leurs deux alliés était importante pour trouver une sortie à cet épineux dossier, tout en appelant Séoul et Tokyo à le résoudre eux-mêmes. Cette fois, il n’a donc pas mentionné une telle coopération à trois.Fin mars, le Japon a annoncé la révision des manuels scolaires destinés à ses lycéens, en y précisant que les Dokdo sont bel et bien son territoire.