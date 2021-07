Pyongyang avoue des difficultés liées à la production alimentaire et énergétique

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a reconnu faire face à des difficultés liées à la production alimentaire et au manque de médicaments indispensables comme des vaccins.Selon la Mission permanente de la Corée du Sud auprès des Nations unies, Pyongyang a rendu public, hier, un rapport d’examen national volontaire (ENV) en la matière, lors d’une réunion virtuelle du Forum politique de haut niveau (FPHN) de l’Onu.Plus précisément, son projet de production de 7 millions de tonnes de céréales est confronté à un problème, et le pays a récolté seulement 4,95 millions de tonnes en 2018, le niveau le plus bas depuis dix ans.Le royaume ermite a également indiqué qu’il manquait de main-d’œuvre, d’équipements et de technologies dans le domaine médical ainsi que de certains produits pharmaceutiques clés, dont les vaccins contre le COVID-19. Selon lui, la priorité est avant tout la résolution des problèmes liés à l’énergie car la production d’électricité est en baisse.Dans ce contexte, le régime de Kim Jong-un s'est engagé à promouvoir ses relations avec tous ses alliés, tout en reonforçant la coordination entre les pays en développement.Par ailleurs, le PIB de la Corée du Nord s’est élevé à 33,5 milliards de dollars en 2019, soit une progression de 5,1 % par rapport à 2015. et le PIB par habitant, lui, s'est accru de 4,6 %.L’ENV permet aux pays membres d’évaluer volontairement le bilan de la réalisation des objectifs de développement durable (ODD). C’est la première fois que Pyongyang a publié son rapport.