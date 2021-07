Le nouveau commandant de l'USFK rencontre le ministre de la Défense et le chef du JCS

Photo : YONHAP News

Le tout nouveau commandant des forces américaines en Corée du Sud (USFK), Paul LaCamera, a été reçu hier par le ministre de la Défense Suh Wook et le chef d’état-major interarmées (JCS) Won In-choul, et ce pour la première fois depuis sa prise de fonction le 2 juillet.Le général américain s’est d’abord entretenu avec le ministre. Ils ont alors échangé sur les meilleurs moyens de consolider l’alliance entre les deux pays.Paul LaCamera a ensuite rencontré Won. A cette occasion, les deux hommes ont affiché leur convergence sur l’importance du maintien de l’alliance solide Séoul-Washington et de la préparation militaire de leurs forces combinées, également dirigées par le commandant de l’USFK.Les autorités militaires des deux nations devront désormais lancer des consultations sur leurs prochaines manœuvres, programmées en août, ainsi que sur la question des camps d’entraînement des GI's stationnés dans le sud de la péninsule.