JO de Tokyo : le 24 juillet, jour décisif pour la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Le 24 juillet, le lendemain donc de l’ouverture officielle des Jeux Olympiques de Tokyo, sera déterminant pour la Corée du Sud. C’est ce jour-là que le pays sera fixé sur son objectif de récolter au moins sept médailles d’or pour figurer dans le top 10 au classement général.Dès le matin, à 9h30, les archers sud-coréens commenceront les épreuves par équipe mixte de tir à l’arc. Celles-ci font leur apparition pour la première fois aux JO. Le pays du Matin clair ambitionne de rafler cinq médailles au total.Ensuite, dans la compétition de tir, une autre valeur sûre, le sud-Coréen Jin Jong-oh concourra à l’épreuve du 10 m pistolet à air. C’est la cinquième fois de suite que ce doyen de la délégation sud-coréenne participe à l’événement sportif mondial. Cette fois-ci, « l’empereur du tir » tentera de devenir le joueur plus médaillé de l’histoire.Le soir, dès 21h, les athlètes de taekwondo Sim Jae-young et Jang Jun viseront l’or dans la catégorie des 49 kg femmes et celle des 58 kg hommes. Enfin, en escrime, le numéro un mondial Oh Sang-uk s’attend à monter sur la plus haute marche du podium en sabre masculin individuel.