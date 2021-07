New Deal à la coréenne : Moon projette de porter les investissements à 220 000 milliards de wons d’ici 2025

Photo : YONHAP News

Le président de la République a tenu aujourd’hui une quatrième conférence stratégique sur le « New Deal à la coréenne », dont il souhaite être le maître d’œuvre pour relancer l’économie nationale. L’occasion pour Moon Jae-in d’en dévoiler un programme complémentaire qu’il a baptisé « New Deal à la coréenne 2.0 ».Le chef de l’Etat a en premier lieu annoncé que son gouvernement augmenterait le montant total des investissements dans les projets à mener dans ce cadre, jusqu’à 220 000 milliards de wons (162 milliards d’euros) à l’horizon 2025, contre 160 000 milliards de wons (118 milliards d’euros) initialement prévus. Il s’est ensuite engagé à dynamiser la participation des régions en soutenant différents projets lancés par les collectivités locales.Le dirigeant a également annoncé la création d’un fonds supplémentaire de 100 milliards de wons (74 millions d’euros) auquel participera la population pour en partager à terme les résultats avec elle.Selon Moon, bien que le coronavirus demeure toujours une grande menace et que le niveau maximal de distanciation sociale soit appliqué dans la région de Séoul, le « New Deal à la coréenne » doit continuer à aller de l'avant.L’hôte de la Cheongwadae a d’emblée affirmé ajouter un nouveau pilier, celui du « New Deal humain », aux deux déjà existants, à savoir le « New Deal numérique » et le « New Deal vert ». L’enjeu est de multiplier drastiquement les investissements à enjeux sociaux via le renforcement du filet de sécurité de l’emploi et des avoirs des jeunes.Dans le même temps, Moon a promis d’accélérer les projets s’inscrivant dans le cadre des « New Deal digital et vert » en associant le quotidien de ses concitoyens et l’ensemble des industries à la 5G et à l’intelligence artificielle. Et d’ajouter qu’il ferait en sorte que son pays joue un rôle de leader dans l’ère de la « superconnexion » et de la « superintelligence » en soutenant les industries nouvelles de convergence des technologies de l’information et de la communication, comme le « metaverse » (univers virtuel) et le cloud.Le numéro un sud-coréen a alors affirmé que le plan du « New Deal à la coréenne » allait de pair avec ceux lancés à travers le monde. Et de souligner avoir pu constater, lors du dernier sommet du G7, que les stratégies de développement national présentés il y a tout juste un an par son administration avaient une visée universelle.Le choix de la date de la réunion n’est pas anodin, puisque aujourd’hui, cela fait un an jour pour jour que le plan en question a été présenté pour la première fois.