COVID-19 : un nombre record de 1 615 cas positifs détectés en 24 heures

Photo : YONHAP News

1 615. C’est le nombre des nouveaux cas positifs au COVID-19 confirmés ces dernières 24 heures. Du jamais-vu depuis l’apparition de l’épidémie en Corée du Sud en janvier 2020. A noter aussi que le chiffre reste supérieur à 1 000 depuis plus d’une semaine.Sans surprise, plus de 75 % des 1 568 contaminations d’origine locale ont été identifiées à Séoul et dans sa couronne, à savoir la province de Gyeonggi et la grande ville d’Incheon. Le virus se propage de manière préoccupante dans les autres régions.Afin de tenter de contenir l’expansion, le gouvernement a décidé de relever d’un cran le niveau de distanciation sociale, à 2 sur une échelle de 4, dans 10 des 14 provinces et grandes villes hors de la région de Séoul. La ville de Sejong, les deux provinces de Jeolla et celle de Gyeongsang du Nord sont épargnées par cette mesure, qui sera effective dès demain.Sous le niveau 2, la jauge des rassemblements privés sera limitée à huit personnes, à quelques exceptions près. Les établissements de divertissement, les restaurants, les karaokés ou encore les cafés doivent fermer à minuit. Cela dit, les salles de sport, les saunas, les instituts de cours particuliers, les cinémas, pour n’en citer que quelques-uns, ne sont pas concernés.Quant à la jauge de densité par personne, elle passera à une fourchette de six à huit mètres carrés, notamment sur les sites de compétition sportive, dans les musées et les galeries, entre autres. Enfin, les lieux de culte ne pourront recevoir que 30 % de leur capacité d’accueil.