Un dôme de chaleur va s’abattre sur la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

La Chine est actuellement touchée par des pluies torrentielles qui ont provoqué d’importantes inondations. Les courants sont tellement forts qu’ils emportent voitures et riverains. Le front stationnaire à l’origine de ces intempéries est le même qui a survolé la Corée du Sud la semaine dernière, provoquant de fortes précipitations. Il est désormais divisé en deux, respectivement sur l’empire du Milieu et sur le Japon.Au milieu, le pays du Matin clair connaît une vague de chaleur intense, sous l’influence d’un vent de sud-ouest provoqué par une puissante dépression. D’après Météo-Corée, cette canicule devrait se poursuivre avec l’arrivée de l’air chaud et humide depuis le sud, combiné à un fort ensoleillement.La semaine prochaine, le mercure devrait encore monter avec la fin du « jangma », la saison des pluies. Alors que l’anticyclone du Pacifique Nord recouvrira la péninsule coréenne et que la zone de haute pression du Tibet sera plus forte que les années précédentes, le pays risque de se trouver sous un dôme de chaleur, c’est-à-dire une grosse masse d'air chaud.De l’avis des experts, le puissant anticyclone dans la haute atmosphère forme une bulle d’air chaud statique, ce qui entraînera une forte fournaise cet été.En 2018, la canicule la plus longue qu’a connue la Corée du Sud a coûté la vie à 48 personnes. Cette année, étant donné que la saison des pluies a commencé tardivement et qu’elle est plus courte que la moyenne, la vague de chaleur devrait au contraire durer plus longtemps. Et en raison de la propagation du COVID-19, une saison estivale pénible s’annonce pour les habitants du pays.