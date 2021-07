COVID -19 : les écoles de la région de Séoul renouent avec les cours en distanciel

Photo : YONHAP News

Conséquence du durcissement des mesures de distanciation sociale dans la région de Séoul. Tous les établissements scolaires de cette zone ont renoué aujourd’hui avec les cours à distance, et ce pendant les deux semaines précédant les vacances d’été.Le niveau de ces mesures a été relevé à son degré maximum, lundi, mais à Séoul, le retour à l’enseignement en ligne n’est obligatoire qu’à partir d’aujourd’hui, beaucoup d’écoles ayant eu besoin de temps pour s’y préparer.En revanche, dans la majorité des établissements de la province de Gyeonggi et de la ville d’Incheon, les cours en classe ont été suspendus dès lundi.Selon les explications du ministère de l’Education, les vacances d’été débuteront entre le 19 et le 23 juillet dans plus de 90 % des écoles primaires, des collèges et des lycées de la région métropolitaine.Si les écoles ferment, les instituts privés, eux, restent ouverts jusqu’à 22h. Ils doivent laisser deux sièges libres entre chaque élève.