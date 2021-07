Photo : YONHAP News

Les températures continuent de monter, ce mercredi, avec 33°C enregistrés à Séoul, 34°C à Daejeon et 35°C à Daegu.Des averses sont attendues cette nuit dans l'est de la province de Gyeonggi et une partie de celles de Gangwon et de Chungcheong. Les précipitations pourraient atteindre 60 mm par endroits.Ces pluies localisées et passagères se poursuivront jusqu'au week-end, avant de se généraliser à l'ensemble du pays lundi prochain. Une dernière douche qui devrait marquer la fin de la saison des pluies.