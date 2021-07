Les entreprises sud-coréennes se feront payer leurs exportations vers l’Iran

Photo : YONHAP News

Bonne nouvelle pour les entreprises sud-coréennes qui n’ont toujours pas obtenu le paiement de leurs exportations vers l’Iran dans le sillage des sanctions américaines contre Téhéran.Le département d’Etat américain a partiellement levé ces mesures punitives, rétablies en 2018, donc sous Donald Trump, afin de permettre aux exportateurs sud-coréens de percevoir la somme non réglée depuis, soit quelque 70 millions de dollars.A ce propos, son porte-parole Ned Price a affirmé croire que la diplomatie est le meilleur moyen de vérifier et contrôler en permanence le programme nucléaire de la République islamique.Le ministère américain a informé le Congrès de la nouvelle exemption des sanctions, précisant alors qu’il autorise 30 compagnies sud-coréennes à se faire payer désormais leurs expéditions de marchandises et de services vers le pays du Moyen-Orient. Ces firmes prendront de l’argent sur les comptes de deux banques sud-coréennes via lesquels les deux pays font leurs transactions. Actuellement, quelque 7 milliards de dollars de fonds iraniens y sont bloqués.Pour rappel, le prédécesseur de Joe Biden a rétabli en 2018 des sanctions contre les secteurs pétrolier et financier de Téhéran, après s'être retiré de l'accord sur le nucléaire iranien de 2015. Il a ensuite gelé l’argent iranien déposé sur des comptes bancaires sud-coréens et japonais.Afin de faire pression sur Washington pour débloquer ce montant du brut qu’il a exporté, Téhéran avait saisi en janvier un pétrolier sud-coréen, l’accusant de pollution maritime.