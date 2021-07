COVID-19 : un test PCR négatif obligatoire pour tous les voyageurs arrivant de l’étranger

Photo : YONHAP News

Tous les voyageurs en provenance de l’étranger, quelle que soit leur nationalité, doivent présenter dès aujourd’hui un test PCR négatif avant d’embarquer pour la Corée du Sud.La mesure est déjà en vigueur depuis le 4 juillet pour les personnes arrivant d’Indonésie, submergée par le variant Delta. Elle est ainsi généralisée à l’ensemble des pays.Jusqu’à présent, Séoul autorisait le retour de ses ressortissants sans cette condition, s’ils donnaient leur consentement par écrit pour s’isoler pendant deux semaines dans un centre dédié. Dorénavant, le contrôle sera effectué avant même qu’ils ne montent dans l’avion.Autres contraintes imposées par l’exécutif en vue de contenir la propagation des souches mutantes du COVID-19. Il s’agit cette fois de limiter la délivrance de visas et les vols desservant les pays faisant l’objet de restrictions sanitaires renforcées. La Corée du Sud a déjà suspendu l’émission du certificat d’exemption de quarantaine pour les voyageurs de 21 pays les plus touchés par les variants. Parmi eux : l’Inde, l’Indonésie, le Pakistan et les Philippines.Par ailleurs, les instituts de santé et d’environnement de chaque collectivité locale procéderont eux-mêmes aux analyses PCR pendant les deux prochaines semaines, une période test, avant de leur confier cette tâche visant à traquer les mutants au plus vite. Les variants dépistés seront finalement confirmés par l’Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA).Selon les autorités sanitaires, entre le 4 et le 10 juillet, 536 contaminations aux variants ont été identifiées, dont 69,8 % au Delta. Le pays du Matin clair compte désormais un total de 3 353 cas de variants.