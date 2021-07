COVID-19 : les petits commerçants organisent un rassemblement au volant contre le gouvernement

Photo : YONHAP News

Les petits commerçants et les autoentrepreneurs ont organisé, dans la nuit de mercredi à jeudi, une manifestation en voiture. Leurs revendications : l’indemnisation des pertes engendrées par la crise sanitaire du COVID-19 et le retrait des récentes restrictions les plus strictes sur les horaires d’ouverture et la jauge de participants aux rassemblements privés.Lors d’une conférence de presse tenue hier matin, le représentant du « Comité d’urgence des autoentrepreneurs anti-COVID », Kim Gi-heung, a notamment appelé l’exécutif à supprimer le niveau 4 de distanciation sociale, selon lui « dénué de sens », pour mettre en place de nouveaux dispositifs qui tiennent compte du traitement des patients dans un état grave et non plus du nombre de nouvelles infections.Les participants se sont ensuite dirigés, chacun au volant, de Yeouido dans l’ouest de Séoul à Daehakro, près du centre-ville. De petites querelles ont éclaté avec la Police, mais aucune confrontation physique n’a été signalée.Toutefois, les autorités envisagent d’interpeller les organisateurs et les participants à ce rassemblement pour violation des lois sur le rassemblement et sur la prévention des maladies infectieuses. En effet, la police a lancé des avertissements selon lesquels tous les rassemblements impliquant d’une personne sont interdits au niveau 4 actuel.