Lee Jun-seok : les ministères de l’Egalité des sexes et de la Réunification sont arrivés à leur terme

Photo : YONHAP News

Le patron du Parti du Pouvoir du Peuple (PPP) a de nouveau réclamé l’abolition du ministère de l’Egalité des sexes et de la Famille et celui de la Réunification, en jugeant que « leur durée de vie a pris fin » et qu’« ils n’ont, dès le début, aucun rôle ».Lee Jun-seok en a fait état, lundi, lors d’une réunion du comité de membres suprêmes du principal parti de l’opposition, en affirmant qu’il était temps de faire le bilan des missions auxquelles ces ministères ont été voués lors de leur création il y a plus de 20 ans.Selon le jeune dirigeant du PPP, le ministère de l’Egalité des sexes mène des projets qui ne se conforment pas à sa propre vocation, tel que le projet d’aide public au développement pour les femmes en Indonésie, alors que le conflit entre les femmes et les hommes en Corée du Sud s’exacerbe de jour en jour. Quant au ministère de la Réunification, Lee a dénoncé son impuissance face aux différentes provocations de la Corée du Nord, comme l’explosion du bureau de liaison intercoréen situé dans la ville nord-coréenne de Gaeseong ou l’assassinat d’un sud-Coréen en dérive dans les eaux nord-coréennes.La réaction des ministères incriminés ne s’est pas fait attendre. Le ministre de la Réunification, Lee In-young, a reproché à Lee Jun-seok pour son « manque de conscience historique » concernant la réunification de la péninsule coréenne. Même son de cloche chez la ministre de l’Egalité des sexes et de la Famille, Chung Young-ai a repoussé les arguments du patron du PPP, en soulignant que son ministère a accompli des progrès dans l’amélioration des droits des femmes et de l’égalité des sexes dans la société.