Pentagone : Washington et Séoul détermineront les modalités de leur prochaine manœuvre en consultation

Aux Etats-Unis, le Pentagone a annoncé qu’il arrêterait sa décision sur l’ampleur et le format de leurs prochains exercices militaires conjoints, prévus en août, en étroite consultation et coopération avec le gouvernement sud-coréen.C’est son porte-parole qui a tenu ces propos, interrogé, hier lors d’un briefing, sur la question de savoir comment son pays réagira si son allié sud-coréen s’oppose à la manœuvre.John Kirby a alors évoqué le slogan emblématique de l’alliance Séoul-Washington, c’est-à-dire « Allons-y ensemble », des mots simples, mais selon lui lourds de sens et liés aux discussions à mener pour déterminer tout ce qui concerne la prochaine opération, allant de ses modalités aux effectifs à mobiliser, entre autres.Le contre-amiral retraité a aussi affirmé que, dans la péninsule, une solide préparation militaire était indispensable et importante et que le nouveau commandant des forces américaines en Corée du Sud (USFK), Paul LaCamera, travaillait en étroite collaboration avec ses partenaires locaux, afin que les soldats des deux alliés se tiennent prêts à se battre à tout moment. Et d’ajouter que les efforts en ce sens ne sont pas unilatéraux, mais réciproques.Pour sa part, le ministère sud-coréen de la Réunification souhaite prendre la décision sur les exercices conjoints avec flexibilité et en considération de plusieurs facteurs visant à instaurer la paix dans la péninsule. D’autant plus que Pyongyang les considère comme la répétition d'une invasion de son territoire.