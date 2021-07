BTS a vendu le plus de CD aux Etats-Unis au premier semestre

Photo : YONHAP News

Le groupe de k-pop BTS a vendu le plus grand nombre de CD aux Etats-Unis au premier semestre 2021.D’après le site musical américain Billboard, qui s’est référé aux données publiées par MRC, les Bangtan Boys ont écoulé près de 573 000 exemplaires, suivis par Taylor Swift avec 414 000 disques. Quant aux ventes de l’ensemble des supports physiques, comprenant CD, disques vinyles et cassettes, le septuor sud-coréen s’est classé au deuxième rang derrière la chanteuse américaine.La performance de BTS est d’autant plus remarquable que le groupe n'a pas sorti de nouvel album au cours des six premiers mois de l’année, depuis son mini-album « BE » en novembre 2020.Par ailleurs, dans le palmarès des ventes de fichiers numériques, BTS occupe les deux premières places avec ses singles « Butter » (841 000 téléchargements payants) et « Dynamite » (283 000).