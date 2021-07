Photo : YONHAP News

Le comité financier et monétaire de la Banque de Corée (BOK) a décidé, ce matin, de geler son taux de référence à 0,5 % pour la 9e fois consécutive depuis mai 2020.La banque centrale sud-coréenne a invoqué le rebond du COVID-19 pour expliquer ce statut quo, en dépit de la relance économique et des pressions inflationnistes. Elle a cependant fait savoir qu’elle déterminerait le degré d’assouplissement en fonction de l’évolution de la crise pandémique et du risque de cumul du déséquilibre financier.Quant à la conjoncture économique du pays, la BOK reste toujours fidèle à son optimisme, la croissance du PIB pour cette année devant atteindre plus de 4 %, comme elle l’avait avancé en mai dernier.