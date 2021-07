L’Union européenne présente un plan global de bataille pour le climat

Photo : YONHAP News

« Fit for 55 ». C’est le nom du plan global de la Commission européenne qui fixe le nouvel objectif de réduction des émissions à gaz à effet de serre (GES) de l’Union européenne : 55 % d’ici 2030 par rapport à 1990.La présidente de l’institution, Ursula von der Leyen, l’a présenté hier lors d’une conférence de presse. Elle a alors déclaré avoir « l'objectif, et désormais la feuille de route pour l'atteindre ».Ce « Pacte vert » prévoit notamment la mise en place d’une taxe carbone aux frontières. Il s’agit d’imposer des droits de douane sur certains produits fabriqués par des entreprises hors d'Europe, dans des pays aux normes environnementales moins strictes.Le dispositif entrera en vigueur en 2026 pour certains produits, dont ceux d’acier, et impactera les entreprises sud-coréennes qui exportent vers le vieux continent.Bruxelles entend aussi mettre un coup d’arrêt à la commercialisation de voitures à essence à partir de 2035 et recommande l’usage de carburants alternatifs pour les avions et les navires.Avant d’être mis en application, le plan doit être approuvé par les 27 Etats membres de l’UE et par le Parlement européen. Ce qui devrait prendre un certain temps, compte tenu des divergences économiques entre les pays.