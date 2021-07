COVID-19 : la propagation s’accélère également en province

Photo : YONHAP News

Ces dernières 24 heures, le nombre de nouvelles contaminations au COVID-19 a atteint 1 600 : 1 555 infections locales et 45 importées. 457 d’entre elles ont été recensées en dehors de la région métropolitaine. C’est la première fois que le seuil des 400 y est franchi depuis la première vague de l’épidémie en février 2020, qui avait notamment frappé la ville de Daegu, dans le sud-est du territoire.Dans ce contexte, le gouvernement a relevé en province, dès aujourd’hui et pour dix jours, le niveau de distanciation sociale à deux, sur une échelle qui en compte quatre. Ainsi, huit personnes au maximum peuvent se réunir en privé, et moins de 100 peuvent assister en même temps à un événement tel qu’un mariage.Côté vaccination, la réservation auprès des personnes âgées de 55 à 59 ans a été relancée, hier soir, après une interruption de deux jours en raison d’une trop forte affluence sur le site Internet. Selon l’Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA), en trois heures, quelque 397 000 quinquagénaires ont pris rendez-vous pour leur première inoculation qui débutera le 26 juillet prochain.Par ailleurs, l’alerte sur les voyages des sud-Coréens dans tous les pays et territoires a été de nouveau prolongée d’un mois.D’autre part, la Cheongwadae a fait savoir que tous les cas contacts d’un employé du bureau présidentiel testé positif hier s’étaient avérés négatifs, et que sa route n’avait pas croisé celle du président de la République.