COVID-19 : six cas positifs à bord du navire de l’unité Cheonghae

Photo : YONHAP News

Six membres parmi les 300 effectifs de l’unité Cheonghae, déployée au large du golf d’Aden en Afrique, ont été testés positifs au COVID-19.L’un d’entre eux avait attrapé un rhume le 2 juillet dernier mais n’avait pas été testé au coronavirus. Huit jours plus tard, après que des symptômes similaires soient apparus parmi l'équipage, une quarantaine de personnes ont été soumises à un test sérologique, qui s’est avéré négatif. Aucun signe de pneumonie n’a été non plus identifié aux rayons X. Or, six membres ont reçu, hier, un résultat positif à un test PCR réalisé deux jours plus tôt dans un pays situé aux alentours.Le destroyer ayant transité, fin juin, par un port pour le ravitaillement, l’armée est en train d’examiner la possibilité que le virus ait été introduit à cette occasion.L’unité a isolé les patients et placé dans un confinement de cohorte les cas contacts dont le nombre s’élève à près de 80. Etant donné que tous les membres de l’équipage seront soumis au test PCR, le nombre de nouvelles contaminations n’est pas à écarter.Les bâtiments militaires sont particulièrement vulnérables aux infections en raison des limitations de ventilation et de la centrale de traitement de l’air qui peut favoriser la propagation de gouttelettes.En avril dernier, 38 des 84 membres de l’équipage d’un bâtiment de projection de la marine avaient contracté le coronavirus.La vaccination des soldats déployés à l’étranger a débuté en mars dernier. Et comme le 34e contingent de Cheonghae, actuellement en service, avait quitté le pays en février dernier, ses membres ne sont pas encore vaccinés.L’armée s’est engagée à assurer avant tout la sécurité des soldats en coopération étroite avec les missions diplomatiques sud-coréennes sur place.De son côté, le président Moon Jae-in a ordonné d’envoyer du personnel et du matériel médical à bord d’un avion de transport et de rapatrier les patients si les conditions locales de traitement ne sont pas satisfaisantes.