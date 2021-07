Premier pic de consommation électrique cet été

Photo : YONHAP News

Sur fond de canicule, la consommation d’électricité a atteint, hier, son plus haut niveau depuis le début de l'été.D’après Korea Power Exchange, le pic de consommation s'est élevé, hier à 17h, à 88 081 MW, et le taux de réserve d’électricité a été de 10 %, ce qui représente un état normal d’approvisionnement.Cependant, le gouvernement prévoit que la demande en énergie pourrait monter à 94 400 MW cet été en raison de la canicule et de l’augmentation de la production industrielle. Et les réserves d’électricité devraient tomber à leur plus bas au cours de la quatrième semaine de juillet, avec entre 4 GW et 7,9 GW.Une alerte de pénurie d’électricité est donc près d’être déclenchée pour la première fois depuis 2013, vu qu'elle est proclamée lorsque les réserves tombent en dessous de 5,5 GW.