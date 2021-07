La sous-secrétaire d’Etat américaine Wendy Sherman prévoit une tournée asiatique

Photo : YONHAP News

L’administration de Joe Biden active sa diplomatie vis-à-vis de l’Asie du Nord-est, au cœur de laquelle elle veut remettre ses politiques chinoise et nord-coréenne.Pour concrétiser ces grandes manœuvres, sa sous-secrétaire d’Etat Wendy Sherman prévoit une tournée asiatique entre le 18 et le 25 juillet, qui la conduira successivement, selon son ministère, au Japon, en Corée du Sud et en Mongolie.La numéro deux de la diplomatie américaine entamera donc son voyage à Tokyo, où elle et ses homologues sud-coréen et nippon se réuniront dans le cadre du Dialogue stratégique des trois pays, le premier en quatre ans. La coopération tripartite face à la Corée du Nord et à la Chine dominera leur conversation.A Séoul, Sherman s’entretiendra notamment avec le premier vice-ministre des Affaires étrangères, Choi Jong-kun, sur le changement climatique et l’économie post-COVID, entre autres. Ils pourraient également échanger sur la possibilité de reprise du dialogue, non seulement entre les deux Corées, mais aussi entre Washington et Pyongyang, d’autant que l’administration de Moon Jae-in souhaite le relancer avant la fin de son quinquennat, qui expirera en mai 2022.C’est la raison pour laquelle la récente visite à Washington du premier conseiller adjoint de la Cheongwadae à la sécurité nationale, Suh Choo-suk, et celle à Séoul du chef de l'United States Strategic Command (STRATCOM), l'amiral Charles Richard, ont été scrutées avec une attention particulière.