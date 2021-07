Les dirigeants sud-coréen et vietnamien se sont parlé au téléphone

Photo : YONHAP News

Le président de la République a eu hier un entretien téléphonique avec le secrétaire général du Parti communiste vietnamien (PCV), le premier depuis que celui-ci a été reconduit à son poste en janvier pour un troisième mandat.Moon Jae-in a félicité Nguyen Phu Trong pour sa réélection. En retour, l’homme fort du Vietnam a complimenté la Corée du Sud pour sa récente reconnaissance comme pays développé par la CNUCED, la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement.Les deux dirigeants sont ensuite convenus de coopérer afin de développer davantage les relations entre leurs pays, qui maintiennent actuellement celles de « partenariat de coopération stratégique ».L’occupant de la Cheongwadae a tenu à évoquer le fait que Hanoï est un partenaire essentiel pour la nouvelle politique du Sud de son gouvernement, le quatrième partenaire commercial du pays du Matin clair, qui lui, est le premier investisseur étranger au Vietnam. Dans la foulée, Moon a souhaité continuer à coopérer pour porter jusqu’à 100 milliards de dollars le volume des échanges commerciaux bilatéraux d’ici 2023.De son côté, le numéro un du PCV s’est engagé à élargir les investissements de son pays afin d’atteindre cet objectif, sans oublier de rappeler que Séoul est au cœur de la coopération de l’Association des nations du Sud-est asiatique (Asean).Le chef de l’Etat sud-coréen en a profité pour saluer le fait que le pays d’Asie du Sud-est a choisi le coréen comme l’une des premières langues étrangères à l’école, et qu’il a soutenu les efforts de Séoul pour instaurer la paix dans la péninsule, en accueillant en février 2019 le deuxième sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un. Et d’appeler ce membre non permanent du Conseil de sécurité de l’Onu à jouer un rôle pour renouer au plus vite le dialogue avec Pyongyang.Nguyen Phu Trong a alors assuré une nouvelle fois son soutien à la dénucléarisation de la péninsule et au dialogue de paix.Les deux hommes ont aussi affiché leur volonté d’agir ensemble pour rétablir la paix et la stabilité en Birmanie.