COVID-19 : la « règle des quatre » appliquée hors de la région de Séoul

Le COVID-19 continue d’inquiéter. Au total, 1 536 nouveaux cas ont été recensés en 24 heures. Si le chiffre est en légère baisse par rapport à la veille, il s’agit du troisième plus important bilan depuis l’apparition de l’épidémie en Corée du Sud en janvier 2020. A Séoul et dans sa couronne, on compte 75 % des 1 476 contaminations d’origine locale.Le virus poursuit sa progression aussi hors de la région métropolitaine. Face à cette situation préoccupante, le gouvernement a décidé d’y limiter à quatre au maximum le nombre de personnes pouvant se réunir pour un rassemblement privé avant 18h, comme c’est déjà le cas à Séoul et dans sa couronne.Lors de la conférence quotidienne du centre de gestion de crise, le Premier ministre a pointé du doigt l’application de différentes jauges, de quatre à huit personnes, selon les collectivités locales, ajoutant que cela peut provoquer une confusion.Kim Boo-kyum a aussi alerté sur le taux de positivité des tests, qui reste élevé non seulement dans la capitale, mais également dans certaines autres agglomérations. Du coup, l’exécutif a demandé à chaque gouvernement local concerné d’installer au plus vite des centres de dépistage sous des tentes, si nécessaire, et de faire en sorte que les lieux de culte célèbrent les offices à distance.Côté vaccination, pas moins de 15 960 000 personnes ont reçu au moins une première dose, et quelque 6 320 000 les deux injections.