Jour férié alternatif : le système étendu à 4 autres fêtes nationales

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a décidé d’appliquer le système dit de « jour férié alternatif » à quatre autres fêtes nationales majeures du pays, à savoir Samiljeol, l’anniversaire du mouvement d’indépendance du 1er mars, Gwangbokjeol, la libération de la Corée, le 15 août, Gaecheonjeol, la fondation légendaire de la Corée, le 3 octobre, et la Journée du hangeul, l’alphabet coréen, le 9 octobre.Ainsi, dès cette année, les lundis suivant ces jours fériés tombant un week-end seront désignés comme jours fériés alternatifs.Ce système était jusqu’à présent applicable à sept jours fériés seulement : les congés de Chuseok et de Seollal, soit trois jours respectivement, et la Fête des enfants, le 5 mai. Ainsi, 11 jours fériés sur un total de 15 seront désormais soumis à ce dispositif. Parmi les quatre jours non inclus figurent, entre autres, Noël et l’anniversaire de Bouddha.Le gouvernement a annoncé, hier, notifier aujourd’hui préalablement le projet de décret présidentiel révisé relatif aux jours fériés des établissements publics. Cette démarche fait suite à l’adoption à l’Assemblée nationale, fin juin, de la loi sur les jours fériés alternatifs.