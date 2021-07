COVID-19 : la Nouvelle-Zélande accueille une réunion extraordinaire de l’Apec

Photo : YONHAP News

La Nouvelle-Zélande, qui assure cette année la présidence tournante de l’Apec, organisera aujourd’hui, par liaison vidéo, une réunion extraordinaire des dirigeants de ce Forum de coopération économique de l’Asie-Pacifique. Objectif : se pencher sur les mesures de lutte contre le COVID-19, en amont du sommet annuel de l’organisation prévu en novembre.Les présidents américain, chinois et russe prendront part à la visioconférence, qui débutera à 20h, heure de Séoul. Les trois dirigeants se retrouveront ensemble en ligne pour la deuxième fois depuis le sommet mondial sur le climat, réuni en avril par Joe Biden. La Corée du Sud sera représentée par son Premier ministre Kim Boo-kyum.Aider la région à traverser la crise sanitaire et à accélérer la reprise économique, tel sera le grand sujet de discussion. Une déclaration finale en ce sens sera publiée à l’issue de la rencontre.Créé en 1989, l’Apec compte 21 pays membres de l’Asie-Pacifique. Pas moins de 50 millions de cas positifs au COVID-19 ont été confirmés et plus d’un million de décès ont été recensés dans cette zone.