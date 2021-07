COVID-19 : Séoul envisage le rapatriement de tous les membres de l’unité Cheonghae

Photo : YONHAP News

Les quelque 300 militaires et membres d’équipage de l’unité Cheonghae de la marine sud-coréenne, actuellement déployés dans le golfe d'Aden au large de la Somalie, vont être rapatriés au plus tôt. La raison : alors qu’ils sont en mission anti-piraterie à bord du destroyer de 4 400 tonnes Munmu le Grand, six d’entre eux ont contracté le COVID-19 et pas moins de 80 autres sont placés à l’isolement après avoir présenté des symptômes suspects.Leur commandant a fait état de ce projet à leurs familles. Si la décision est actée, leur évacuation sera effectuée par des avions de ravitaillement de l’armée de l’air sud-coréenne, vraisemblablement entre le 19 et le 25 juillet.Les discussions ont commencé sur les moyens de rapatrier aussi le vaisseau. L’une des pistes étudiées est de dépêcher un capitaine du destroyer Chungmugong Yi Sun-sin, du même type que le Munmu le Grand, ainsi qu’un équipage minimal. Pour l’opération, il faudra d’abord procéder à la désinfection et à l’inspection de l’intérieur du navire, avant de suivre les procédures nécessaires. Et des concertations préalables seront aussi nécessaires afin de survoler l’espace aérien d’autres pays.Le gouvernement de Séoul s’est déjà mis à discuter des détails par l’intermédiaire de ses missions diplomatiques basées dans les pays concernés.D’après l’état-major interarmées sud-coréen, pour le moment, la majorité des soldats malades présentent des symptômes bénins et cinq d’entre eux nécessitent un suivi supplémentaire en coopération avec les hôpitaux locaux. Un test PCR sera aussi pratiqué sur l’ensemble des membres de l’unité.