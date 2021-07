Présidentielle 2022 : l’adhésion de Choe Jae-hyeong au PPP bouleverse la campagne des forces de l'opposition

Photo : YONHAP News

L’adhésion, hier, de Choe Jae-hyeong au Parti du Pouvoir du Peuple (PPP) semble avoir modifié, en faveur de ce dernier, son rapport de force avec les autres candidats indépendants potentiels à la présidentielle de mars 2022.En effet, l’ancien président de la Cour des comptes, considéré comme l’un des prétendants favoris à l’élection, a déclaré que l’axe principal de l’alternance politique devrait se situer au niveau de la première force de l’opposition.Par ailleurs, cette démarche devrait rendre plus intéressant, aux yeux des électeurs, le processus de la primaire du camp conservateur, alors que déjà neuf ténors dont le député Hong Joon-pyo, l’ex-élu Yoo Seong-min, le gouverneur de l’île de Jeju Won Hee-ryong, ainsi que l’ancien patron du parti Hwang Kyo-ahn, ont présenté leur candidature à ce scrutin préliminaire. Ainsi, la direction du PPP se montre plus confiante quant à la perspective de remporter la présidentielle sans l’aide de personnalités extérieures.Dans ce contexte, Yoon Seok-youl, l’ex-procureur général et l’un des favoris des sondages, envisagerait néanmoins de suivre, pendant un certain temps, sa propre voie pour écouter davantage les avis des citoyens.De son côté, le patron du Parti du peuple, Ahn Cheol-soo, qui peine à faire avancer les négociations en vue de la fusion de son parti avec le PPP, devrait bientôt trancher sur cette question, étant donné que sa position risque de devenir plus vulnérable si le centre de gravité se déplace davantage vers la première force de l’opposition.