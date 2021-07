Seuls deux réfugiés nord-coréens sont entrés en Corée du Sud au 2e trimestre

Photo : YONHAP News

Au deuxième trimestre 2021, seuls deux transfuges nord-coréens, un homme et une femme, sont arrivés en Corée du Sud. C’est ce qu’a fait savoir, aujourd’hui, le ministère de la Réunification. Il s’agit du plus bas niveau depuis l’élaboration de ces statistiques trimestrielles en 2003.Cette chute s’expliquerait notamment par la fermeture des frontières du royaume ermite et la difficulté de se rendre de la Chine vers les pays d’Asie du Sud-est en raison de la propagation du COVID-19.En effet, le nombre de réfugiés nord-coréens arrivés au Sud poursuit sa tendance baissière depuis l’éclatement de la crise sanitaire, en passant de 135 au premier trimestre 2020 à 31 sur les trois premiers mois de l’année.Les récents arrivants ont vraisemblablement fui leur pays avant le blocus des frontières avant de séjourner en Chine ou en Asie du Sud-est pour finalement rejoindre la Corée du Sud.