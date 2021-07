Photo : YONHAP News

La canicule se poursuit en Corée du Sud avec des températures qui ont atteint 35°C à Chuncheon, dans la province de Gangwon, et 33°C dans la capitale. Le mercure le plus bas (29°C) a été enregistré sur l'île de Jeju où de fortes précipitations continuaient à tomber en milieu d'après-midi.Fortes chaleurs et averses orageuses seront au programme du week-end, avec des pluies concentrées principalement dans le sud du pays, à savoir les provinces de Jeolla, de Gyeongsang et l'île de Jeju.