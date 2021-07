Wianbu : une exposition japonaise abritant une « fille de la paix » de nouveau menacée

Photo : YONHAP News

L’exposition intitulée « Après l’absence de la liberté d’expression » a ouvert ses portes ce matin, pour trois jours, à Osaka. Celle-ci abrite une statue de la « fille de la paix », symbolisant les victimes de l’esclavage sexuel pendant la Seconde guerre mondiale. Or, un courrier prétendant contenir un gaz toxique est arrivé, mercredi, à la salle accueillant l’événement.D’après l’agence de presse Kyodo News, qui a relayé cette nouvelle, la police locale estime toutefois hautement probable que le liquide contenu dans l’enveloppe ne soit rien d’autre que de l’eau.Avant cela, lundi, un message réclamant l’annulation de l’exposition avait été délivré. L’auteur menaçait de détruire les installations et d’attaquer les protagonistes de la manifestation si celle-ci se tenait. Cette lettre aurait été envoyée par des militants japonais d’extrême droite.D’après le gouverneur de la préfecture d’Osaka, Hirofumi Yoshimura, étiqueté à droite, le deuxième courrier aurait été le fruit de partisans de l’exposition, étant donné que l’administration de la salle avait décidé d’annuler cet événement face au déferlement de protestations de l’extrême droite.Cependant, la justice d’Osaka a donné gain de cause, en première et deuxième instances, aux organisateurs qui ont saisi la justice contre l'annulation.