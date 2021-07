Yomiuri : Moon Jae-in aura un tête-à-tête avec Yoshihide Suga à Tokyo

Photo : YONHAP News

Le président Moon Jae-in se rendra au Japon et s'entretiendra avec le Premier ministre japonais Yoshihide Suga le 23 juillet, le jour de l'ouverture des Jeux olympiques de Tokyo.C'est du moins ce qu’on vient d’apprendre du Yomiuri Shimbun. Selon le quotidien nippon, le tout premier tête-à-tête entre Moon et Suga se déroulera à la Maison des Hôtes d'Etat de Motoakasaka, située dans la capitale japonaise. Leur discussion pourrait porter sur les disputes historiques de longue date entre les deux pays, tels que les « wianbu », les victimes de l'esclavage sexuel perpétré par l'armée japonaise durant la Seconde guerre mondiale, et celles des réquisitions forcées durant l'occupation.Le journal a par ailleurs rapporté que le chef de mission adjoint à l’ambassade du Japon à Séoul, Hirohisa Soma, serait limogé pour ses récents propos inappropriés à l'égard du chef d'Etat sud-coréen. En effet, Soma a décrit Moon comme jouant par lui-même en parlant de sa volonté de rencontrer Suga et de discuter du dénouement de ces épineuses questions. Tokyo n'aurait pas voulu que la faute de son diplomate entrave le possible sommet bilatéral tant attendu.L'ambassadeur japonais en Corée du Sud, Koichi Aiboshi, a expliqué samedi matin, via un communiqué, que les mots déplacés de Hirohisa Soma ne visaient pas Moon Jae-in, tout en présentant des excuses.De son côté, un officiel de la Maison bleue a confirmé, à propos de l'article du journal japonais, que rien n'était encore décidé. En effet, la décision de la Cheongwadae sur l'éventuelle visite de son locataire dans l'archipel pourrait tomber aujourd'hui.