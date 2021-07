JO de Tokyo : premières contaminations au COVID-19 parmi les athlètes

Photo : YONHAP News

La nouvelle contamination au COVID-19 de deux sportifs a été détectée, hier, au sein du village olympique ouvert le 13 juillet dernier, après le premier cas positif d’un membre de l’encadrement. Les trois personnes sont issues du même pays et de la même discipline.Face à la crainte d’un cluster, le Comité international olympique (CIO) se veut rassurant. Selon un officiel, l’apparition de cas positifs était anticipée et la situation est sous contrôle.Depuis l’application des mesures de prévention, 55 cas d’infection ont été enregistrés, dont la moitié sont survenus ces deux derniers jours.D’autre part, le membre sud-coréen du CIO, Ryu Seung-min, a été testé positif à l'aéroport de Narita, alors que le test qu’il a subi avant de quitter le pays s’est avéré négatif et qu’il a reçu deux doses de vaccin.Malgré cette situation, le gouvernement japonais a organisé une soirée de bienvenue au Palais d'Akasaka pour les membres du CIO, en présence de plus de 40 personnes, ce qui a déclenché les foudres de la population.D'après le président du comité Thomas Bach, le taux de contamination des responsables des JO est extrêmement bas, avec 0,1%, et les infectés ne représentent aucun danger d'autant qu'ils sont immédiatement isolés.La délégation sud-coréenne s’envolera vers l'archipel par étapes. Le groupe principal composé de près de 70 personnes y est attendu aujourd'hui.