COVID-19 : une vague de contaminations au sein de l'unité Cheonghae

Photo : YONHAP News

Plus de 82 % des 301 soldats du 34e contingent de l’unité Cheonghae, déployée au large du golf d’Aden en Afrique, ont contracté le COVID-19, selon le résultat des tests de dépistage réalisés par les autorités sanitaires locales.L'état-major interarmées sud-coréen a annoncé, aujourd'hui, que jusqu’à 8h ce matin, heure de Séoul, 247 militaires à bord du destroyer de 4 400 tonnes Munmu le Grand avaient été testés positifs au coronavirus, et 50 négatifs, tandis que les résultats des quatre derniers n'ont pas été confirmés.Depuis le premier cas détecté jeudi dernier, c’est donc désormais 82,1 % de l’effectif de l'unité anti-piraterie Cheonghae qui est contaminé. Elle est ainsi devenue le plus grand cluster parmi les effectifs militaires du pays, devant celui répertorié dans le camp d'entraînement de l'armée de terre de Nonsan, dans le centre du territoire, avec 110 contaminations. Le premier cas positif recensé au sein de l’armée remonte à février 2020.Deux avions ravitailleurs de l’armée de l’air (KC-330) ont décollé, hier, pour rapatrier l’ensemble de l'équipage. Les militaires devraient regagner demain soir au plus tôt la base aérienne de Séoul, situé à Seongnam, en banlieue de la capitale.