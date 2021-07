Le nombre de travailleurs découragés atteint son pic

Photo : YONHAP News

Des sud-Coréens qui renoncent à chercher un emploi se sont chiffrés à 583 000 en juin, soit le plus élevé sur cette période depuis 2014, date de la réforme des statistiques concernées.Selon les données de l’Institut national des statistiques (Kostat), ce chiffre a progressé de 46 000 en glissement annuel. Il renouvelle ainsi son record pour le 16e mois de suite. Cette déconvenue est liée au marché du travail plombé par la pandémie de COVID-19.Parmi les travailleurs découragés, les jeunes de 20 à 39 ans représentent 46,8 %. Les vingtenaires se sont accrus de 100 000 par rapport à il y a un an, alors que les trentenaires ont diminué de 90 000.Un autre fait remarquable : le bond du nombre de personnes âgés de plus de 60 ans. Leur proportion a grimpé de 8,2 points pour atteindre 28,6 %.A en croire un responsable du Kostat, avec le vieillissement de la population, les personnes du troisième âge ont davantage tendance à miser sur le marché du travail. D’autres indicateurs sont parlants. Le mois dernier, le nombre d’individus employés de cette tranche d’âge a augmenté de 399 000 sur un an, et celui des chômeurs de 11 000.Le gouvernement a annoncé le 7 juillet dernier son plan d’élargir l’opportunité de mener une activité économique pour les générations aînées qui ont envie de décrocher un emploi.