Cannes 2021 : les sud-Coréens présents malgré l'absence d'œuvre en compétition

Photo : YONHAP News

Le 74e Festival de Cannes s'est achevé hier sur la remise de la Palme d'or à « Titane », un film franco-belge sur un tueur en série. Sa réalisatrice française Julia Ducournau est ainsi devenue la deuxième cinéaste féminine à remporter cette récompense suprême.La Norvégienne Renate Reinsve a quant à elle décroché le prix d'interprétation féminine pour son rôle dans « Julie en douze chapitres », tandis que celui d’interprétation masculine est revenu à l’Américain Caleb Landry Jones pour son rôle dans « Nitram ».Aucune œuvre sud-coréenne n'a concouru cette année en compétition. Le 7e art du pays du Matin clair a pourtant brillé par sa présence. Bong Joon-ho, réalisateur de « Parasite », Palme d'or de l'édition 2019, a déclaré l'ouverture du 74e Festival de Cannes. Le héros du film, Song Kang-ho, faisait pour sa part partie du jury de la compétition.Le film sud-coréen « Emergency Declaration » de Han Jae-rim, présenté hors compétition, a été applaudi par plus de 2 000 spectateurs. L'un des protagonistes du film, Lee Byung-hun, a remis le prix d'interprétation féminine pendant la cérémonie de clôture.Autre œuvre du pays du Matin clair diffusée sur la Croisette : le 26e long métrage du réalisateur Hong Sang-soo, « In Front of Your Face », présenté dans la nouvelle section « Cannes Première ». Enfin, le court-métrage « Cicada » de Yoon Dae-won a reçu le 2e prix de la Cinéfondation qui récompense les meilleurs films d'école.