La délégation sud-coréenne s’envole pour les JO de Tokyo

Photo : YONHAP News

Le groupe principal de la délégation sud-coréenne pour les Jeux Olympiques de Tokyo s’est envolé ce matin vers le Japon. Il est fort de 69 personnes dont les athlètes de tir à l’arc, de tennis de table, de gymnastique artistique et d’escrime, ainsi que des membres de l’encadrement. Ils subiront un contrôle sanitaire à leur arrivée à l’aéroport de Narita avant de gagner le village olympique.Avant eux, l’équipe de voile du pays du Matin clair a débarqué dans l'archipel le 13 juillet dernier. Quatre jours plus tard, les footballeurs sont arrivés pour mener l’entraînement sur place. Le tireur Jin Jong-oh et le joueur de tennis Kwon Soon-woo les ont rejoints hier. Demain, l’équipe féminine de volleyball y est attendue, avant les athlètes de taekwondo et de judo ainsi que les rugbymen qui lui emboîteront le pas mercredi.En tout, la Corée du Sud enverra 354 individus à Tokyo, à savoir 232 sportifs de 29 disciplines et 122 membres du staff. Les « guerriers de Taegeuk » ambitionnent de figurer dans le top 10 au classement général pour la cinquième édition de suite, en décrochant sept médailles d’or, 11 d’argent et 14 de bronze.