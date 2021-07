Un haut diplomate sud-coréen en visite à Washington pour le suivi des résultats du sommet de mai

Photo : YONHAP News

Choi Jong-moon, le 2e vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères, se rendra à Washington du 19 au 22 juillet à la rencontre des hauts fonctionnaires et des parlementaires des Etats-Unis.D'après le ministère, cette visite a pour objectif de discuter de la mise en œuvre des accords conclus lors d’un sommet entre Moon Jae-in et Joe Biden, tenu en mai dernier dans la capitale américaine.A l’ordre du jour figurent le partenariat vaccinal, la coopération technologique, le renforcement de la chaîne d'approvisionnement de semi-conducteurs et de batteries à haute capacité, ainsi que la coordination entre la « nouvelle politique du Sud » de Séoul et la stratégie de Washington pour la région Indo-Pacifique.Par ailleurs, le diplomate sud-coréen prendra part ce mercredi au 4e forum économique public et privé bilatéral. Il y prononcera un discours liminaire avec pour thème l’alliance sud-coréano-américaine visant à rétablir et réorganiser l'ordre international.