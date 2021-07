COVID-19 : le gouvernement et le Minjoo décident de renforcer le soutien aux petits commerçants

Photo : YONHAP News

Le gouvernement et le parti présidentiel ont décidé d’élargir le dédommagement des pertes des petits commerçants dues à l’épidémie de COVID-19. Ils sont également convenus de le verser dans les plus brefs délais.Cette décision provient du fait que les pertes des petites enseignes se sont creusées depuis l’établissement du projet d’additif au budget, suite au relèvement du niveau de distanciation sociale.La proposition de budget additionnel, actuellement en examen à l’Assemblée nationale, consiste à accorder jusqu’à 9 millions de wons, soit 6 650 euros, pour les dégâts subis avant juillet. Les autorités publiques prévoient de relever l’indemnisation et d’élargir la portée des bénéficiaires.Selon le Premier ministre Kim Boo-kyum, la catégorie des secteurs en crise sera subdivisée pour mieux venir en aide aux micro-entrepreneurs.Une fois le projet budgétaire adopté, le versement débutera à partir du 17 août prochain. Et la commission de l’examen se réunira le 8 octobre pour délibérer sur les dommages survenus après le mois de juillet.Pour le parti au pouvoir, il est inévitable d’augmenter le budget supplémentaire, qui s’élève actuellement à 33 000 milliards de wons, ou 24,4 milliards d’euros, et les excédents des recettes fiscales permettront de le financer.L’exécutif et le Minjoo n’ont pourtant pas arrêté les bénéficiaires de ces fonds de secours. La formation présidentielle entend offrir l’enveloppe à l’ensemble de la population, tandis que le projet initial porte sur 80 % des plus faibles revenus.