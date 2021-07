Cheongwadae : le déplacement de Moon Jae-in à Tokyo reste incertain

Photo : YONHAP News

Un haut responsable de la Maison bleue a annoncé, aujourd’hui, que la visite du président de la République Moon Jae-in à Tokyo et la tenue du tout premier sommet avec le Premier ministre japonais Yoshihide Suga restaient incertaines.Selon lui, en dépit des négociations, les deux pays ne sont pas parvenus à un accord souhaité par Séoul. Le gouvernement sud-coréen a posé comme condition préalable à cette rencontre un exploit qui pourra convaincre la population.Un autre obstacle : le Japon n’a ordonné aucune mesure suite aux propos déplacés du chef de mission adjoint à l'ambassade nipponne, Hirohisa Soma, à l'égard du président sud-coréen.Etant donné que l’Archipel impose un confinement de trois jours suivant l’entrée sur son territoire, si le tête-à-tête se déroule, la délégation sud-coréenne devra partir demain au plus tard. Dans le cas où les deux parties restent campées sur leur position, il est fort possible que le déplacement de Moon soit annulé.Un peu plus tôt, dans une émission de radio, le premier secrétaire de la Maison bleue à la communication publique, Park Soo-hyun, a exhorté le Japon à répondre avec sincérité à la bonne volonté de Séoul pour l’amélioration des relations bilatérales mises à mal.