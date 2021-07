La Cheongwadae renonce à un déplacement de Moon Jae-in à Tokyo à l'occasion des JO

Photo : YONHAP News

Le président de la République Moon Jae-in n’ira finalement pas au Japon pour assister à l’inauguration des Jeux Olympiques de Tokyo. Le projet du tout premier sommet avec son homologue japonais Yoshihide Suga est également tombé à l’eau.Selon le premier secrétaire de la Maison bleue à la communication publique, Park Soo-hyun, les deux gouvernements ont mené des tractations significatives sur les enjeux historiques et la coopération axée vers l’avenir. Cependant, bien que la discussion se soit déroulée dans une atmosphère favorable et malgré les progrès réalisés par les deux parties, le résultat n’est pas à la hauteur des exploits d’un éventuel tête-à-tête. La Corée du Sud a donc pris cette décision en tenant compte également d’autres circonstances.L’officiel de la Maison bleue a souhaité la réussite des JO en toute sécurité et s’est attendu à ce que la délégation sud-coréenne fasse preuve de toutes ses compétences avant de regagner le pays en bonne santé.Ce matin, le Yomiuri Shimbun avait rapporté que la toute première rencontre entre Moon et Suga se déroulerait à la Maison des Hôtes d'Etat de Motoakasaka, située dans la capitale japonaise. Certains s’attendaient donc à ce qu’elle ait vraiment lieu, tandis que d’autres la jugeaient difficile en raison, entres autres, des propos inappropriés tenus la semaine dernière par le chef de mission adjoint à l’ambassade du Japon à Séoul, Hirohisa Soma, à l'égard du numéro un sud-coréen.