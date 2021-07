BTS : « Permission to Dance » prend le relais de « Butter » au Billboard Hot 100

Photo : YONHAP News

BTS vient de renouveler son exploit avec son dernier single intitulé « Permission to Dance ». Le boys band sud-coréen qui a occupé pendant sept semaines le sommet du palmarès des singles de Billboard (Hot 100) avec « Butter » reste indétrônable avec son troisième single en anglais.Dévoilé le 9 juillet dernier, « Permission to Dance » est le résultat de la 2e collaboration entre le septuor et Ed Sheeran. Le célèbre auteur-compositeur-interprète britannique a participé à sa composition.Depuis sa sortie, ce single véhiculant des messages d’espoir pendant la période difficile due à la pandémie de COVID-19 a enregistré plus de 15,9 millions d’écoutes et 140 000 téléchargements.Pour rappel, tous les singles des Bangtan Boys publiés depuis « Dynamite » en août 2020 ont réussi à débuter à la 1ère place du Billboard Hot 100. Le groupe masculin le plus populaire au monde compte désormais cinq morceaux ayant pris la tête de ce fameux classement dont « Savage Love », « Life Goes On », « Butter », et donc « Permission to Dance ».