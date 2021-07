Cheongwadae : Moon Jae-in regrette l’abandon du projet de sommet avec Yoshihide Suga

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen est finalement revenu hier sur son projet de se rendre au Japon et d’y rencontrer en tête-à-tête le Premier ministre nippon à l’occasion des JO de Tokyo.Moon Jae-in a alors regretté cette décision et demandé à son équipe de poursuivre des négociations de travail pour tenir un sommet avec Yoshihide Suga avant la fin de son mandat, qui expirera en mai 2022. C’est ce que nous a appris aujourd’hui son premier secrétaire à la communication avec les citoyens, Park Soo-hyun, invité dans une émission de radio de la KBS.Hier, la Maison bleue a annoncé que si les négociations en vue d’organiser le sommet en marge des JO avaient fait quelques progrès, ceux-ci restaient insuffisants.Aujourd’hui, devant le micro de la radio, le conseiller présidentiel a tenu à rappeler que les discussions avaient été menées dans une ambiance très amicale et en vue de trouver des solutions aux dossiers qui préoccupent les deux pays voisins. Et d’ajouter que dans l’éventualité où elles reprendraient, elles pourraient aboutir à un bon résultat.Interrogé sur l’avancée substantielle réalisée jusqu’à présent, Park s’est borné à affirmer que ces dossiers comprenaient notamment les contentieux historiques et commerciaux, ou encore le rejet en vue dans l’océan des eaux contaminées de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima.Sur les propos inappropriés tenus par le numéro deux de l’ambassade du Japon à Séoul, Hirohisa Soma, l’officiel a reconnu que la Cheongwadae avait pris la décision d’hier en considération aussi de son impact sur le sentiment des sud-Coréens.