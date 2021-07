L'exposition de la collection de Lee Kun-hee, retraçant l'histoire de l'art coréen, débute demain

Photo : YONHAP News

Des œuvres d’art de la collection de Lee Kun-hee seront dévoilées demain pour la première fois au grand public au Musée national de Corée et au Musée national d'art moderne et contemporain (MMCA), à Séoul.D’abord, le Musée national de Corée expose jusqu’au 26 septembre près de 77 œuvres, dont 28 trésors nationaux, ayant appartenu au défunt président du groupe Samsung, dont le nombre d’œuvres et de biens culturels est estimé à environ 21 600.Le tableau qui attire la plus forte attention est « Inwang Jesaekdo », une peinture de paysage réalisée par Jeong Seon en 1751 et classée aujourd'hui comme trésor national n°216.De son côté, le MMCA organise une exposition qui durera jusqu’au 13 mars 2022 avec 58 œuvres d'art issues de la collection du patriarche. Y figurent notamment ceux de célèbres peintres coréens du début et du milieu du 20e siècle, parmi lesquels Lee Jung-seob, Park Soo-keun, Kim Whanki et Chun Kyung-ja.L’acteur Yoo Hae-jin a prêté sa voix au guide audio afin de permettre aux visiteurs de mieux comprendre les tableaux exposés. La réservation est obligatoire pour les deux expositions.